«Мы ждали это 12 лет»: Валентина Матвиенко встретилась с российскими паралимпийцами
Валентина Матвиенко встретилась с российскими паралимпийцами
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Сборная совершила невозможное: заняла третье место в медальном зачете при команде из шести человек.
Российские спортсмены на Паралимпиаде в Италии совершили настоящий подвиг и показали «мощь русского характера», несмотря на внешнее давление. Об этом сегодня заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она встретилась с триумфаторами игр.
Наша сборная из шести человек совершила буквально невозможное. В общем медальном зачете заняла третье место. При этом численность других команд была примерно в десять раз больше.
"Весь мир снова увидел гордо развивающийся российский флаг и услышал гимн России. Спасибо вам, ребята, за то, что вы подарили всем нам эти незабываемые моменты гордости за вас и за нашу страну. Мы ждали это долгих 12 лет", — отметила председатель Совфеда.
Валентина Матвиенко также выразила благодарность тренерам. Она отметила, что их работа стала фундаментом для достижения высоких результатов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.