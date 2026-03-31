«Живет по закону»: пресс-секретарь Киркорова о его штрафе за курение в аэропорту

Филипп Киркоров оплатил штраф за курение в аэропорту

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Певца заметили с сигаретой в здании воздушной гавани Барнаула в конце марта, после того как он прилетел на концерт.

Певец Филипп Киркоров оплатил штраф, назначенный ему за курение в аэропорту Барнаула. Об этом 5-tv.ru сообщила пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.

«Штраф оплачен. Артист всегда жил и живет по закону», — заявила она.

Нарушение зафкиксировали в конце марта. Киркоров прилетел на Алтай, чтобы отработать концерт, и его заметили с сигаретой в здании аэропорта. Он попал на видео местного жителя. На кадрах, разлетевшихся по соцсетям, видно, как артист в сопровождении команды проходит по зданию аэропорта, выпуская дым.

Ранее в разговоре со СМИ представитель певца объяснила нарушение усталостью после джетлага. Однако позже Успенская опровергла эту информацию.

«Киркоров чувствует себя замечательно. То, что из-за смены часовых поясов ему было плохо — это неправда», — уточнила пресс-секретарь.

Пользователи соцсетей возмутились нарушением запрета на курение в общественном месте. Инцидент привлек внимание транспортной полиции: в ведомстве отметили, что на видео четко прослеживается факт нарушения правил общественного порядка, и начали проверку.

