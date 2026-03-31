«Символ культуры нашей страны»: оперная певица Аида Гарифуллина о Большом театре

Участие в жизни знакового места для артистки — большая честь и источник вдохновения.

Большой театр — символ культуры и истории России. Об этом оперная певица Аида Гарифуллина заявила в беседе с «Известиями».

Исполнительница пояснила, что сцена имеет особое значение для ее карьеры. Артистка отметила, что участие в жизни театра для нее — это большая честь и источник вдохновения.

«Для меня быть частью семьи Большого театра, особенно в такой важный юбилей, — это огромная честь и глубокая радость. И этот театр не просто здание, это настоящий символ искусства, культуры и истории нашей страны», — сказала артистка.

По словам певицы, Большой театр — важнейший культурный центр страны, связанный с именами выдающихся деятелей искусства, таких как композитор Петр Чайковский и оперный певец Федор Шаляпин. Она подчеркнула, что театр объединяет поколения артистов и зрителей, оставаясь местом притяжения для талантов мирового уровня.

Гарифуллина впервые вышла на сцену Большого театра в 2020 году. Тогда у нее уже был опыт выступлений на ведущих площадках мира, таких как «Ла Скала» и Парижская опера. Несмотря на это, дебют вызвал у певицы сильное волнение и ощущением особой ответственности, поскольку выступление в Большом театре она воспринимала как важный этап в карьере.

«В мой первый выход в Большом театре я ощущала невероятный трепет и ответственность, несмотря на то, что в моей профессиональной биографии уже были другие именитые театры, которые с большим теплом и большой любовью встречали меня на своей сцене», — отметила артистка.

Певица призналась, что ожидания атмосферы театра полностью оправдались. При этом она отметила, что акустика сцены требует профессионального подхода и привычки, однако при правильной вокальной технике позволяет раскрыть возможности исполнителя.

«Акустика Большого театра очень хорошая. Хотя она непростая, ее нужно знать, к ней нужно привыкнуть. При правильной вокальной технике любой театр мира даже со сложными акустиками будет покорен», — сказала Гарифуллина.

Артистка добавила, что считает важным вклад в историю театра и гордится возможностью выступать на его сцене. В дальнейшем она планирует новые выступления в Большом театре, в том числе в опере «Травиата».

