Смолов заключил мировое соглашение с потерпевшим по делу о драке в кафе

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Экс-футболист «Краснодара» выплатил пострадавшему четыре миллиона рублей и попросил суд прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон.

Бывший нападающий футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов урегулировал конфликт с потерпевшим по делу о драке в московском кафе. Об этом 5-tv.ru сообщила его адвокат Варвара Кнутова.

«Смолов и потерпевший заключили мировое соглашение. Суд рассмотрит ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон 1 апреля», — сказала защитница.

По словам Кнутовой, футболист признал вину и выплатил пострадавшему компенсацию в размере четырех миллионов рублей.

Инцидент произошел 28 мая 2025 года в заведении на Большой Никитской улице в Москве. Смолов вступил в перепалку с двумя посетителями, а затем набросился на них с кулаками. У одного из пострадавших медики диагностировали переломы нижней челюсти и стенки глазницы.

Травмы потерпевшего, согласно медицинской экспертизе, квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.