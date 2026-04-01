Получил 1933 года тюрьмы: умер врач, заразивший почти 300 человек гепатитом С

В Испании умер врач, который заразил 275 человек гепатитом С

Он стал обвиняемым в самом громком судебном процессе против врачей в Испании.

В Испании скончался анестезиолог Хуан Маэсо, причастный к массовому заражению пациентов гепатитом С. Об этом сообщила газета ABC.

Врач умер в возрасте 84 лет. В период с 1988 по 1998 год он стал источником заражения для 275 человек в медицинских учреждениях Валенсии.

В 2007 году Маэсо признали виновным и приговорили к 1933 годам лишения свободы. Однако в 2023 году он вышел на условно-досрочное освобождение.

Как уточнило агентство EFE, тревогу медики забили еще в 1998 году, когда сразу в четырех больницах зафиксировали необычно высокий уровень заражений.

В ходе разбирательства выяснилось, что причиной распространения вируса стал сам анестезиолог. Следствие установило, что он вводил себе часть препаратов, предназначенных для пациентов, используя одну и ту же иглу.

Судебный процесс по этому делу начался в 2005 году и стал одним из самых резонансных медицинских дел в стране.

