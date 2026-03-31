«Говорил, что ему недолго осталось»: Линда о манипуляциях со стороны Фадеева

Певица Линда: Фадеев манипулировал мной и говорил о смерти

Певица извинялась даже в тех ситуациях, когда не была виновата.

Певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) в интервью журналистке Ксении Собчак рассказала, что ее экс-продюсер Максим Фадеев нередко прибегал к манипуляциям в работе с ней. В результате артистка чувствовала себя виноватой и даже извинялась.

Линда вспомнила, что в какой-то момент ею заинтересовался музыкальный лейбл из Нью-Йорка, представитель компании даже ездил с исполнительницей и ее коллективом на гастроли. И тот факт, что американцы предложили работу только его подопечной, Фадееву, по словам певицы, не понравился.

Но, как вспоминает Линда, напрямую продюсер никогда не говорил о том, что его волнует.

«Он заходил издалека, обрисовывая какие-то совершенно другие проблемы, но подводка была к тому, чтобы я почувствовала себя виноватой», — поделилась певица.

Фадеев нередко напоминал Линде, сколько работы было проделано, и что со здоровьем у него «не все хорошо».

«Возможно, мне не так долго осталось», — говорил Фадеев по воспоминаниям Линды.

Продюсер часто рассказывал, что у него была операция на сердце, клиническая смерть и несколько инфарктов.

В ситуации с лейблом, как признается Линда, она реально почувствовала себя виноватой.

«Как я могла подумать о контракте <…>? Я сейчас предам своих друзей, свою команду. Я все оставлю и пойду заниматься своей карьерой», — вспомнила Линда свои мысли в тот момент.

Певица добавила, что ей было очень неудобно и она была готова извиняться. В итоге артистка отказалась от контракта с лейблом.

По словам Линды, еще при знакомстве продюсер очаровал ее своей легкостью и открытостью. Она была готова «любому глотку порвать за него».

Дебютный альбом Линды «Песни тибетских лам» вышел в 1994 году, в числе выпущенных на нем треков — хит «Мало огня». В 1996-м вышел альбом «Ворона», одноименная песня также стала хитом. Третий альбом певицы вышел в 1999 году — «Плацента».

Линда и Максим Фадеев прекратили сотрудничество в конце 1990-х годов.

