Более 40 человек пострадали при взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим»

Имущество жителей Нижнекамска также повреждено после ЧП.

До 41 человека увеличилось количество пострадавших при взрыве на заводе «Нижнекамскнефтехим». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Осматриваются в больнице 41 человек», — сказал источник.

Ранее 5-tv.ru писал, что на территории «Нижнекамскнефтехима» произошел пожар. По предварительной информации, огонь разгорелся в результате сбоя работы оборудования. При этом очевидцы заявляли о громком хлопке. Сотрудники предприятия были эвакуированы, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

В компании сообщили о гибели одного человека. Его семье пообещали оказать материальную помощь и поддержку. Всего к ликвидации возгорания привлекли более 60 человек и 19 единиц техники МЧС России. Группировка пожарных будет увеличена, отметили в ведомстве. Сейчас медики Нижнекамска работают в режиме повышенной готовности.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что в результате инцидента в некоторых домах выбило окна или появились трещины в оконных рамах. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

