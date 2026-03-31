Причиной пожара на «Нижнекамскнефтехиме» мог стать сбой в работе оборудования. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Днем 31 марта на предприятии произошел пожар. По предварительной информации, причиной происшествия мог стать сбой в работе оборудования. Перед возгоранием раздался громкий хлопок.

По информации, которую 5-tv.ru сообщил источник, в результате инцидента пострадали 13 человек. Семеро из них были отправлены в больницу.

В ликвидации последствий сотрудники предприятия не задействованы. На место для локализации огня привлечены оперативные службы.

Кроме того, эксперты из аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха. Угрозы жизни местным жителям и экологической обстановке не обнаружено.

