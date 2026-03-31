Земля в легких: мужчина заживо закопал своего 11-месячного сына

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO Niyi Fote

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В США мужчина заживо закопал своего 11-месячного сына. Матери ребенка он позднее сказал, что передал его бабушке. Об этом сообщило издание KOB 4 News.

По данным следствия, 43-летний Джон Хэннон вышел на прогулку с сыном, после чего мальчик бесследно исчез. Вернувшись домой, мужчина заявил матери ребенка, что передал малыша бабушке.

Женщина усомнилась в его словах. Она не смогла связаться с родственниками, в связи с чем обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Уже на следующий день тело ребенка нашли закопанным в канаве у дороги.

Судебно-медицинская экспертиза выявила тяжелые травмы: у младенца был сломан череп, а в дыхательных путях обнаружили землю. Следователи установили, что неподалеку от места обнаружения находилась детская коляска. Кроме того, следы указывали на то, что мужчина был там вместе с ребенком.

Сам Хэннон отрицал, что намеренно причинил вред сыну, однако признал, что оставил его, считая мертвым. В материалах дела отмечается, что он называл произошедшее «ошибкой» и говорил, что «в какой-то момент любил своих детей».

Подозреваемого задержали позже — он скрывался в автодоме и, по данным полиции, прятался под одеялом.

Известно, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2024 году он отбывал наказание по делам, связанным с насилием, а его семья находилась под контролем социальных служб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.