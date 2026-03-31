Поборы за тела: в Таганроге разгорелся скандал из-за многомиллионных взяток в морге

Сотрудники обещали семьям умерших ускоренную выдачу тел.

В Таганроге бывшее руководство морга и его сотрудники оказались в центре уголовного дела о многомиллионных поборах с родственников умерших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суды Ростовской области.

Фигурантами дела стали экс-руководитель учреждения Оксана Терземан и еще двое сотрудников. По версии следствия, они систематически требовали деньги за ускоренную выдачу тел и подготовку к похоронам.

В суде обвиняемые признали, что получали деньги, однако не согласились с тем, что их действия следует квалифицировать как получение взяток. Следствие же считает, что речь идет о выстроенной системе незаконных платежей.

Как установлено по материалам дела, подобная практика приобрела массовый характер, особенно в период пандемии коронавируса. За это время, по данным правоохранителей, на счета обвиняемых поступило около 70 миллионов рублей.

После задержания Оксана Терземан и ее подчиненная Олеся Хань были отправлены в следственный изолятор. Третья фигурантка, сотрудница морга Лиана Юсупова, находится под домашним арестом.

