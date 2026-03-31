«Потеряли берега»: Лавров осудил некоторые страны за их территориальную политику

Государства открыто провозглашают свои права на те или иные территории, игнорируя международное право.

Некоторые страны уже «потеряли берега» и открыто провозглашают свои права на те или иные территории, игнорируя международное право. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общем собрании Российского совета по международным делам (РСМД).

«Борьба за ведущие позиции в новом мире ведется предельно серьезная. Не на жизнь, а на смерть… Некоторые страны „потеряли берега“ и уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ также отметил исчезновение сдерживающих факторов, которые десятилетиями обеспечивали стабильность в мире. В данный момент можно наблюдать негативные явления, как фрагментация мирового пространства, кризис институтов управления и рост количества гибридных войн. Международное право деградирует, а глобальная нестабильность растет, констатировал министр.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаки на ядерные объекты Ирана вопиющим нарушением международного права.

