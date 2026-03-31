«Вызвал трепет души»: Линда о том, как Максим Фадеев голодал и ел голубей
Фото: Елизавета Клементьева/ТАСС
Рассказы продюсера искренне тронули певицу.
Певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) в интервью журналистке Ксении Собчак призналась, что откровенные рассказы ее бывшего продюсера Максима Фадеева вызывали у нее «трепет души».
По словам артистки, Фадеев делился с ней историями своей нелегкой судьбы, в которой было место, в том числе, бедности и голоданию.
«Он рассказывал о том, что как ему тяжело было в Кургане, как у него тяжело складывалась жизнь. Какие тяжелые взаимоотношения с родителями. <…> Его первая жена какие-то последствия оставила и травмы в его душе. Как приехав в Москву, он голодал, ел голубей, делил одну картошку, нашедшуюся за холодильником, напополам с женой», — поделилась Линда.
Певица отметила: рассказы Максима очень ее трогали и вызывали желание помочь и защитить.
Дебютный альбом Линды «Песни тибетских лам» вышел в 1994 году, в числе выпущенных на нем треков — хит «Мало огня». В 1996-м вышел альбом «Ворона», одноименная песня также стала хитом. Третий альбом певицы времен работы с продюсером вышел в 1999 году — «Плацента».
Линда и Максим Фадеев прекратили сотрудничество в конце 1990-х годов.
Ранее продюсер Максим Фадеев анонсировал возвращение певицы Лены Зосимовой, которая пропала с радаров более чем на 20 лет. В своем блоге он рассказал, что команда нашла в архивах ее альбом, записанный в начале нулевых, который больше двух десятилетий пролежал на полке.
