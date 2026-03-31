«Я бы за него глотку порвала»: Линда о сотрудничестве с Фадеевым

Певица Линда: я была готова глотку порвать за Максима Фадеева
Фото: © РИА Новости/Александр Вильф
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Певица призналась: продюсер очаровал ее легкостью и открытостью.
Певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак, что во время сотрудничества с продюсером Максимом Фадеевым была готова «любому глотку за него порвать».
C Фадеевым Линда познакомилась в момент, когда искала хорошего аранжировщика. Выйти на будущего коллегу ей помог звукорежиссер Михаил Кувшинов. По словам Линды, работы Фадеева ей были «с первых секунд созвучны».
По словам певицы, у продюсера есть «талантливая черта характера» — быть обаятельным и мгновенно входить в доверие, особенно «когда перед ним не особо опытные люди».
Линда вспомнила, что в общении с Максимом ее подкупили его легкость, открытость.
«Я была готова любому порвать глотку за него, если кто-то скажет какое-то нехорошее слово <…> Во всех интервью того периода времени я говорила не о себе. Я говорила о Максиме, какой он талантливый», — призналась Линда.
По словам Гейман, те возможности, которые давал ее отец, команда, которая сложилась и стопроцентная отдача каждого позволили сделать хороший результат.
Дебютный альбом Линды «Песни тибетских лам» вышел в 1994 году, в числе выпущенных на нем треков — хит «Мало огня». В 1996-м вышел альбом «Ворона», одноименная песня также стала хитом. Третий альбом певицы вышел в 1999 году — «Плацента».
Линда и Максим Фадеев прекратили сотрудничество в конце 1990-х годов.
Ранее заслуженный деятель искусств России Максим Фадеев рассказал, как 20 лет назад едва не лишился слуха. По словам продюсера, медики диагностировали у него 90% глухоты из-за длительного использования внутриканальных наушников на полной громкости, посещения шумных мероприятий и поездок в метро без беруш.
Фадееву удалось частично восстановить слух с помощью акупунктуры — традиционная медицина оказалась бессильна. После долгого курса лечения он восстановил слух на 30% на одном ухе и на 60% — на другом. Продюсер назвал себя «музыкантом, который не слышит».
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.