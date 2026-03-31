«Не перемирие»: в Кремле призвали Зеленского принять решение о мире

Песков: Зеленскому нужно принять решение о мире, а не о перемирии

В Москве заявили о необходимости политической воли со стороны Киева.

В Кремле призвали президента Украины Владимир Зеленский принять решение о мирном урегулировании конфликта. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, дальнейшее развитие ситуации во многом зависит от позиции украинского руководства. Он подчеркнул, что для достижения мира необходимы конкретные решения со стороны Киева.

В Москве также отметили, что Россия продолжает настаивать на необходимости переговорного процесса. При этом в Кремле указали на важность политической воли для перехода к урегулированию конфликта дипломатическим путем.