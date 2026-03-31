Суд поставил точку в деле пасынка Стаса Намина: сколько он проведет за решеткой за двойное убийство

Пасынка Намина приговорили к 18 годам заключения по делу о двойном убийстве

Роман Ткаченко жестоко расправился с бабушкой и братом, после чего заявил, что у него раздвоение личности. По его словам, преступление совершило его альтер-эго по имени «Зера».

Пасынка рок-музыканта Стаса Намина (настоящее имя — Анастас Микоян) Романа Ткаченко суд приговорил к 18 годам заключения по делу об убийстве бабушки и брата. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала Московского областного суда.

Для Ткаченко прокурор запрашивал 20 лет колонии. Гособвинение сочло надуманно версию о том, что он убил родных в состоянии аффекта. Кроме того, в результате экспертизы было выявлено, что Ткаченко в момент убийства не страдал никакими психическими расстройствами. Сам мужчина рассказывал, что убийство совершило его другая личность по имени «Зера».

Артем Микоян и Прасковья Ткаченко стали жертвами жестокой расправы в Подмосковье 19 октября 2023 года. На их телах были обнаружены множество ножевых ранений. Подозреваемым стал пасынок артиста –Роман, который сам вызвал полицию.

По его словам, он заколол своих родных из-за продажи дома. Суд поместил фигуранта под стражу, после чего его перевели в психиатрическую клинику в Севастополе.

По данному делу была проведена судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и комплексная психолого-психиатрическая экспертизу. Самого рок-музыканта Стаса Намина признали потерпевшим в октябре 2025 года, при этом изначально он проходил по делу в качестве свидетеля.

Сам Стас Намин в комментариях СМИ называл своего пасынка «отморозком» и признавался, что много лет не общался с ним из-за образа его жизни. В прениях сторон Намин участвовать отказался.

