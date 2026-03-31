Партнерство трещит по швам: США намерены парализовать работу НАТО из-за споров по Ирану

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergey Elagin; 5-tv.ru

Тем временем интересы США и их союзников на Ближнем Востоке расходятся все сильнее. Европа не спешит присоединяться к чужой войне, а Вашингтон — все жестче требует поддержки. В итоге трансатлантическое партнерство трещит по швам. К чему все это ведет — знает корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Последней точкой в этих сложных отношениях на расстоянии между США и ЕС должна была стать Гренландия, но прилетело с Ближнего Востока. На войну с Ираном Соединенными Штатами уже потрачены 35 миллиардов долларов, и подкидывать на паллиативную помощь НАТО Белый дом больше не хочет.

«Если НАТО — это только про защиту Европы в случае атаки на нее, а когда нам нужны базы, то нам отказывают, — это не очень хорошая договоренность. Без США НАТО просто не существует. Все это признают. Если бы мы завтра решим вывести наши войска из Европы, это был бы конец НАТО. И они это знают», — подчеркнул государственный секретарь США Марко Рубио.

В Вашингтоне очень недовольны тем, что союзники не поддержали США в Персидском заливе. Особенно разгневал отказ предоставить доступ к военным базам и воздушному пространству, как это сделала Испания. Вообще у Трампа претензии ко всем европейским друзьям. Стармера недавно сравнил с Черчиллем — не в пользу нынешнего британского премьера. Тому пришлось проглотить. Главное, чтобы не заставили воевать.

«Это не наша война, и мы не собираемся быть втянутыми в нее. Мы будем поддерживать наших союзников в регионе Персидского залива, но мы не собираемся участвовать. Это мои ценности, это мои принципы — не зависимо от давления и от того, от кого оно исходит», — отметил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Признав неизбежное, британцы потихоньку начали отстранять большого американского брата от своих внутренних дел.

«Американских чиновников, командированных в британские правительственные ведомства, все чаще просят покидать совещания, когда обсуждается конфиденциальная информация», — пишет газета Financial Times.

Для прямого выхода из НАТО Трампу еще надо уговорить Конгресс. Но парализовать работу альянса, выведя из Европы часть сил, — это запросто. Начали со слабого звена.

«Американцы на неофициальных переговорах с польскими представителями предложили рассмотреть вопрос о передислокации одной из батарей противоракетных комплексов Patriot на Ближний Восток. Также появились предположения о возможной передаче ракет PAC-3 MSE», — говорится в материале издания Rzeczpospolita.

В Варшаве дали понять: за Patriot будут биться хоть с самим Трампом.

«Наши батареи Patriot и их вооружение используются для защиты польского неба и восточного фланга НАТО. В этом отношении ничего не меняется, и мы не планируем их передислоцировать куда-либо! Наши союзники прекрасно знают и понимают, насколько важны задачи, которые мы здесь выполняем. Безопасность Польши — абсолютный приоритет», — заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Альянс скорее жив, чем мертв — доказывают это европейцы изо всех сил, устраивая учения НАТО в Черном море у берегов Румынии. На маневры пригнали больше двух с половиной тысяч военных из 13 стран. Как раз в этом месяце Бухарест одобрил у себя размещение ударной авиации Пентагона, которую могут совсем скоро отозвать. Вооружение сейчас нужнее в другом регионе. Тем более, что Трамп собирается объявить о победе над Ираном уже вот-вот. И даже Ормузский пролив, за который американцы сейчас отчаянно бьются, как утверждает издание The Wall Street Journal, Трамп готов оставить в покое.

«Сегодня 30-й день операции, так что вы сами можете посчитать, сколько еще потребуется Пентагону, чтобы полностью достичь целей операции «Эпическая ярость», — отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Примечательно не то, что именно говорила пресс-секретарь Белого дома, а в чем она это делала. Жакет с цветочным принтом — цвета персидской розы. У которой, как показали события последнего месяца, очень даже серьезные шипы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.