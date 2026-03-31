Умер олимпийский чемпион по гандболу Эдуард Кокшаров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Умер олимпийский чемпион и бывший тренер сборной РФ по гандболу Эдуард Кокшаров. Об этом сообщила пресс-служба белорусского гандбольного клуба (БГК) «Мешков Брест».

Спортсмен скоропастижно скончался на 51-м году жизни. Причина смерти Кокшарова пресс-служба не уточнила.

«БГК „Мешков Брест“ выражает искренние соболезнования семье и близким Эдуарда Александровича. Мы будем помнить его как человека, который оставил яркий след в нашей команде и в сердцах всех, кто его знал. Это невосполнимая потеря для всей гандбольной семьи, большое потрясение для мировой гандбольной общественности», — говорится в сообщении клуба.

Эдуард Кокшаров завоевал золотую олимпийскую медаль в 2000 году, а бронзовую — в 2004-м. Кроме того, он стал чемпионом мира в 1997 году, а также серебряным призером — в 1999-м. Еще он занял вторую строчку на чемпионате Европы в 2000 году.

С 2017 по 2020 год Кокшаров занимал должность главного тренера сборной России по гандболу. В 2023 стал наставником в БГК «Мешков Брест».

