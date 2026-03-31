Уже сменила фамилию: отец Эмина Агаларова женился на 27-летней девушке

Пара воспитывает двух совместных детей.

Отец музыканта и бизнесмена Эмина Агаларова, 70-летний предприниматель Араз Агаларов женился на 27-летней девушке. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

По данным СМИ, бизнесмен недавно узаконил отношения с матерью своих младших детей — Аленой Ивановой из Саратова. Избранница Агаларова-старшего якобы даже уже сменила фамилию.

Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало. Но совместное фото пары с двумя детьми распространилось по сети.

Иванова приехала в Москву в 19 лет, чтобы получить образование. Вскоре при неизвестных обстоятельствах она познакомилась с Агаларовым. Жизнь девушки изменилась. Она начала коллекционировать люксовые автомобили, приобрела элитную недвижимость и открыла свое собственное дело — компанию, которая работает в сфере рекламы и маркетинга.

Азар Агаларов развелся с первой супругой Ириной Гриль, с которой познакомился еще в школьные годы. Сейчас бывшая жена предпринимателя живет в США вместе с дочерью Шейлой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эмин Агаларов воссоединился с супругой Аленой Гавриловой. Певец признался, что расставание произошло по его вине. Поэтому ему же и пришлось вновь добиваться расположения возлюбленной.

