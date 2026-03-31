Неожиданный вывод: причастность обвиняемого к убийству Кирка не удалось доказать

Новые данные могут изменить ход громкого дела.

В деле об убийстве американского активиста Чарли Кирка появились сомнения в ключевой версии следствия. Эксперты не смогли подтвердить, что смертельный выстрел был произведен из винтовки, которую считают оружием преступления. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Согласно материалам суда, специалисты Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ не установили совпадение между найденной пулей и изъятым оружием.

«Команда защиты теперь может представить показания эксперта по огнестрельному оружию из ATF в качестве оправдательных доказательств», — отмечается в публикации.

По версии обвинения, 22-летний Тайлер Робинсон действовал в одиночку и использовал винтовку, обнаруженную неподалеку от места преступления. Однако новые результаты экспертизы ставят под сомнение эту ключевую улику.

Адвокаты настаивают, что выявленное несоответствие может свидетельствовать либо о допущенных ошибках в ходе расследования, либо о возможном участии других лиц в преступлении.

Президент США Дональд Трамп посмертно удостоил активиста Чарли Кирка Президентской медали — высшей гражданской награды Штатов.

Покушение на Кирка произошло во время его выступления в Университете долины штата Юта. Нападение оказалось тяжелым — политика экстренно доставили в больницу в критическом состоянии, однако спасти его не удалось.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон. По данным следствия, он ранее признался в содеянном своему отцу.

Позже стали появляться новые подробности о фигуранте дела. Сообщалось, что Робинсон состоял в отношениях с трансгендером*.\

Также на патронах, использованных при нападении, обнаружили провокационные надписи: «Если ты это читаешь, ты гей»* и «Эй, фашист! Лови!». По информации газеты The Sun, сотрудники ФБР не исключали, что у нападавшего мог быть сообщник.

Прощание с Кирком прошло спустя несколько дней после трагедии. На церемонии присутствовали известные политические и общественные деятели, включая предпринимателя Илона Маска, Дональда Трампа и представителей администрации Белого дома.

* — Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.