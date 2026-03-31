Огневая поддержка: как танкисты помогают выдавливать ВСУ на харьковском направлении

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Противник охотится на нашу технику с помощью беспилотников, поэтому приходится менять тактику.

На харьковском направлении выдавливать ВСУ нашим штурмовикам помогают танкисты. Они прикрывают огнем и расчищают заминированные пути, несмотря на беспрецедентную плотность дронов-камикадзе со стороны врага. Корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова увидела боевую работу.

На харьковском направлении дроны противника в небе круглосуточно. ВСУ устроили настоящую охоту за нашей техникой. Поэтому танкисты 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» сменили тактику.

Экипаж получил координаты, в закрытой огневой выезжает на позицию. Небо на харьковском направлении «черное», постоянная угроза. Сами видите, какого размера «мангал» на танке.

Этот танк только вернулся после переварки. Помимо систем РЭБ машину в конкретных местах защищают дополнительной броней. Военнослужащие по опыту знают, куда обычно бьют FPV.

«Черепашки» новые добавили. Вот на башне их видно, между командиром и наводчиком. Зеленые «черепашки». Они стали добавляться под танк, где механик сидит», — рассказывает механик-водитель танка с позывным «Металл».

Если раньше в бою устраивали дуэли, то сейчас чаще работают с закрытых огневых и в режиме кочующего танка.

«Он используется редко, но эффективно. Там выезжает танк, бывает, что едет еще машина сопровождения. Выставляем ПВН, и пока танк работает, ПВН наблюдает за небом. Получается дополнительная безопасность экипажа, дополнительная сохранность техники», — объясняет командир танка с позывным «Архангел».

На расстоянии до пяти километров уничтожают доты и пулеметные ячейки, которые мешают продвижению нашей пехоты.

«Сегодня мы отрабатывали цели по скоплению пехоты. Нас скорректировал беспилотный летательный аппарат. Противник был поражен», — сообщает командир танка с позывным «Спартанец».

Молодой боец с позывным «Коми» скоро станет полным кавалером Георгиевского креста, наравне с Кутузовым, но пока единственным в современной истории России. Свой первый крест получил, когда был механиком-водителем на харьковском направлении.

«Благодаря нашему командиру получилось прорвать оборону противника. Было уничтожено несколько огневых точек, которые не давали пехоте зайти. Он руководил вообще безупречно, корректировал бой, как будто он всю жизнь воевал», — вспоминает «Коми».

Второй крест — за купянское направление и дуэль: тогда уничтожили танк и два БМП противника. Третий — за штурм Авдеевки, где его расчет поразил восемь огневых точек и два миномета. Сейчас документы подали на четвертый — за бахмутское направление и Часов Яр.

«Это заслуга всего экипажа. Экипажа у меня не один был, потому что все-таки проводится ротация иногда, чтобы люди отдыхали. Так что это заслуга всего батальона», — говорит «Коми».

Несмотря на то, что сейчас битва все чаще идет в небе при помощи дронов, без огневой поддержки все же невозможно представить продвижение штурмовиков. Танки все также остаются грозным видом вооружения, который помогает нашим бойцам отбросить врага от белгородской границы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.