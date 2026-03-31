Улица сползла вниз: последствия наводнения в Буйнакске

Фото, видео: © РИА Новости/МЧС РФ

Уже переживший удар стихии регион готовится к новому циклону.

Новый циклон прямо сейчас движется к Дагестану, который еще не оправился от предыдущего удара стихии. Рекордные ливни уже спровоцировали оползни и сели. Размыты дороги, дамбы, повреждены дома, нарушено электро- и водоснабжение. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов покажет какая обстановка там прямо сейчас.

Стихия в Дагестане продолжает разрушать уже не только дороги и дворы, но и саму землю под домами.

В Буйнакске после проливных дождей целая улица буквально начала сползать вниз. Земля под ногами растрескалась, асфальт разошелся, а дома разрушились. Жить здесь теперь опасно, люди спешно уехали к родственникам. Главный вопрос сейчас — удастся ли сохранить хотя бы часть этих домов. Владельцы разрушенных домов каждый день возвращаются сюда только затем, чтобы посмотреть, не пошел ли склон еще дальше.

Накануне непогода ударила и по городу Дагестанские огни. Там пострадало более 300 хозяйств.

Села в Хасавюртовском районе превратились в одну большую зону бедствия. Постройки разбиты настолько, что их уже не восстановить. Некоторые дома до сих пор стоят в воде почти по крышу, а люди уже четвертые сутки живут без нормального сна, отдыха и привычного быта.

Ночью эвакуировали еще одно село — Цилитль. Сейчас люди спасают все, что еще не успела забрать стихия. Волонтеры и местные жители вытаскивают из воды свой скот. Для многих семей это единственный источник дохода и шанс хоть как‑то выжить после паводка.

В махачкалинских дворах по‑прежнему плавают машины, улицы завалены грязью, илом и мусором, который принесла вода. Тяжелая техника продолжает откачку и расчистку, но в некоторых районах ситуация слишком тяжелая.

Все эти дни в столице Дагестана идет борьба и за свет. На подстанции «Приморская», от которой зависят многие микрорайоны города, круглосуточно откачивают воду.

«Данная подстанция нам очень важна. От этого питается около 35 тысяч наших граждан. Здесь 16 фидеров, которые, действительно, все они 100% обесточены. Здесь у нас на этой зоне примерно у нас общей подтоплена 51 улица», — сказал мэр Махачкалы Джамбулат Салавов.

Сложная обстановка сохраняется и в соседней Чечне. Движение по мосту через реку Аргун пока открыто лишь частично — только для легкового и пассажирского транспорта. Власти Чечни уже начали строить 100 домов для наиболее пострадавших от наводнения жителей Ножай‑Юртовского района.

Пока жители юга России пытаются спасти хотя бы то, что уцелело, небо снова темнеет. Синоптики уже предупреждают о новых сильных осадках. Для людей, которые четвертые сутки живут среди воды, грязи и разрушений, прогноз дождя звучит уже как новая серьезная угроза.

Ещё больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.