Президент Польши получил травму на награждении в США

Фото: Reuters/Callaghan O'Hare

Во время мероприятия фотографы заметили одну странность.

Президент Польши Кароль Навроцкий повредил большой палец во время награждения представителей польской диаспоры в Далласе, в США. Об этом написала газета Fakt.

В публикации сказано, что на церемонии Навроцкий постоянно смотрел на свой большой палец, а спустя буквально несколько мгновений ему наложили пластырь. Возможно, этот эпизод так бы и остался без внимания, но эту странность заметили внимательные фотографы.

О том, что же случилось с президентом Польши, неизвестно. Сам он об этом ничего не говорил. Тем не менее, журналисты предположили: Навроцкий, скорее всего, порезался о булавку одной из медалей.

Ранее Навроцкий раскритиковал Евросоюз за бюрократию и утрату здравого смысла. Это также произошло во время его визита в США. На мероприятии Conservative Political Action Conference он заявил: ЕС нуждается в «срочном ремонте». По его словам, неразумные действия бюрократов с каждым днем делают союз все слабее и слабее.

