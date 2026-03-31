Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава киевского режима продолжается попадать в неловкие ситуации из-за своих странных шуток.

Канцлер Германии Фридрих Мерц не простит главу киевского режима Владимира Зеленского за оскорбления в адрес своего давнего друга. Так считает кипрский журналист Алекс Христофор.

По его мнению, Мерц «очень обидчивый парень», а Зеленский, в свою очередь, заигрался и посмел надерзить крупнейшему оружейнику Германии — Армину Паппергеру. Обозреватель отметил, что глава киевского режима пытался смягчить ситуацию, сыронизировав, но это лишь усугубило его положение.

Паппергер — глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall, который, как сказал Христофор, многое сделал для Киева. Обозреватель уверен: после слов Зеленского в адрес такого уважаемого человека его отношения с Германией точно изменятся в худшую сторону.

«Что теперь будешь делать, чтобы оправдаться и получить от немцев новое оружие? Сыграешь на рояле?» — сказал Христофор в эфире своего YouTube-канала.

Не так давно Паппергер заявил, что украинские дроны бесполезны для обороны западных стран. По его мнению, они ужасны, и больше похожи на «работу домохозяек». Услышав это, Зеленский вступил в словесную перепалку с Паппергером. В ходе совей пламенной речи он сказал: каждая украинская домохозяйка может стать генеральным директором Rheinmetall.

Ранее Елена Зеленская оскорбила жену президента США Дональда Трампа — Меланию. Во время мероприятия в Вашингтоне супруга президента Украины выступила, обращаясь к пустому месту в зале уже после того, как первая леди покинула площадку. По мнению эксперта, такой жест может расцениваться как неуважение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.