В школах РФ планируют сделать изучение второго иностранного языка обязательным

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Данное нововведение упомянуто министерством просвещения в федеральном государственном образовательном стандарте.

В школах России могут ввести для обязательного изучения второй иностранный язык. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на проект приказа министерства просвещения.

Совет данного ведомства по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) общего и среднего профессионального образования одобрил проект с новым стандартом. Его планируют ввести с 1 сентября 2027 года.

В этом проекте есть и учебный план с перечнем предметов для базового и (или) углубленного изучения. Среди всем привычных предметов: русского языка, литературы, географии и физики в списке можно встретить родной язык (язык народа РФ), иностранный и второй иностранный языки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.