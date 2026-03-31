Женщина три месяца жила с телом умершей матери

Соседи и родственники не сразу узнали, что происходило за закрытой дверью.

В Японии 56-летняя женщина несколько месяцев жила в одном доме с телом своей матери. Об этом сообщило издание Japan Today.

Поводом для проверки стало обращение жительницы города Фукусима, которая рассказала полиции, что обнаружила останки своей родственницы Есиэ Оцуки. По ее словам, тело находилось на втором этаже дома, где пожилая женщина проживала вместе с дочерью.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов подтвердили информацию и опросили 56-летнюю женщину. Она сообщила, что ее мать скончалась еще в конце декабря, однако не смогла объяснить, почему не обратилась за помощью и никому не рассказала о случившемся.

В настоящее время останки направлены на экспертизу. Специалистам предстоит установить точную причину смерти 89-летней женщины.

Ранее в Новой Зеландии суд рассмотрел дело 49-летней женщины, которую обвиняли в надругательстве над телом умершего, и постановил направить ее на принудительное лечение.

Правоохранители оказались в доме в пригороде Нельсона после вызова хозяйки. В ходе разговора она неожиданно призналась, что ее сожитель, с которым они прожили около десяти лет, умер несколько недель назад, а его тело все это время находилось на террасе второго этажа.

