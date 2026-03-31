Вышла в аптеку и погибла: молодая мама замерзла насмерть в Казани

Тело обнаружили там, где искали с первых дней — но было уже слишком поздно.

В Казани завершились поиски 30-летней Тамары Волковой, которая пропала после выхода из дома. Как пишет KP.RU, ее тело нашли спустя почти два месяца в лесополосе недалеко от трассы Казань — Зеленодольск.

Исчезла по дороге в аптеку

В начале февраля женщина вышла из дома, чтобы купить детскую присыпку для своей трехмесячной дочери, однако обратно не вернулась. Последние ее передвижения удалось частично восстановить благодаря камерам видеонаблюдения.

Утром того дня Тамара посетила аптеку на улице Ленинградской: спокойно поговорила с фармацевтом, расплатилась картой и ушла.

Примерно в 11:15 камеры на остановке «Сквер имени Васильченко» зафиксировали, как она садится в автобус, следовавший от вокзала «Казань-2» в сторону Зеленодольска. После этого ее больше нигде не видели.

Поиски без результата

Тревогу забил муж Александр — уведомление о покупке пришло на телефон, после чего связь с женой пропала. При этом мобильный телефон она оставила дома.

К поискам подключились полиция, волонтеры «Лиза Алерт», друзья и родственники. Были расклеены сотни ориентировок, проверены записи с частных камер, отработаны десятки сообщений от очевидцев. Люди прочесывали районы Казани и окрестности, пробираясь через глубокий снег. Отсутствие специальной техники осложняло поиски.

Отдельной проблемой стало видеонаблюдение: несмотря на большое количество камер, записи часто хранятся недолго. Даже в автобусе, где ехала женщина, данные с четырех камер были уже удалены к моменту активных поисков.

Тело нашли после оттепели

О судьбе Тамары долгое время ничего не было известно. Лишь в конце марта ее тело случайно обнаружили в лесополосе примерно в 15 километрах от города. Место находки оказалось всего в 300 метрах от остановки, которую ранее обследовали поисковые группы, однако сам участок леса остался вне зоны основного прочесывания.

Обнаружению способствовало потепление — снег начал активно таять, открыв то, что долгое время оставалось скрытым.

Причина смерти

По информации Следственного комитета Татарстана, признаков насильственной смерти не выявлено. Предварительно установлено, что женщина погибла от переохлаждения.

Также появилась неподтвержденная информация о возможном употреблении алкоголя, что могло ускорить развитие гипотермии в условиях сильных морозов.

Тело находилось под снегом все это время. Установить точный маршрут Тамары в тот день уже невозможно: неизвестно, вышла ли она на остановке «Айша» или продолжила путь и затем оказалась в лесополосе.

