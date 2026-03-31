Обгонит сердечников: какое заболевание может стать лидером по смертности в мире

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Не во всех странах уделяется достаточно внимания и финансирования на борьбу с этим недугом.

Онкологические заболевания в ближайшие годы могут стать мировыми лидерами по показателям смертности. Об этом РИА Новости сообщила доктор медицинских наук, хирург, член совета директоров Международного союза против рака Майра Калеффи.

«Несмотря на то, что рак уже является одной из ведущих причин смерти во всем мире, и, согласно прогнозам, к 2030 году он превзойдет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, во многих странах борьбе с раком по-прежнему не уделяется необходимого политического и финансового внимания. В конечном итоге это усугубляет проблему в долгосрочной перспективе», — пояснила медик.

Она привела в пример страны Латинской Америки. Там, по словам эксперта, недостаточно инвестируют в профилактику, диагностику и лечение данного заболевания.

А вот страны, где показатели борьбы с раком намного лучше, имеет структурированный подход к противостоянию с недоброкачественными опухолями. Там есть системное лечение, специализированные программы, больше как специалистов в этой области, так и специализированных центров. Все это положительно сказывается на показателях и снижает смертность, уверена Калеффи.

По словам врача, основной проблемой в борьбе с онкологическими заболеваниями в ближайшее десятилетие станет равный доступ к диагностике и лечению этого недуга. Поэтому так важно развивать стратегии профилактики. Именно это может сделать так, чтобы прогноз Калеффи не сбылся.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.