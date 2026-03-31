Сысоева о расставании со Стоуном: «Хочется побыстрее забыть»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В тяжелой для звезды момент хейтеры только подливали масло в огонь.

За плечами актрисы Надежды Сысоевой — громкое расставание с блогером Александром Стоуном. Масло в огонь подливали хейтеры, которые не давали артистке пережить разрыв. Об этом экс-участница Comedy Woman рассказала в шоу «Сплетни» на YouTube-канале Карины Мурашкиной.

«Помимо того, что ты сама это переживаешь, еще сверху эти вот хейтеры, которые накидывают. Это вообще ужас!», — пожаловалась Надежда.

Сысоева напомнила о расставании Эльдара Джарахова и певицы MONA, когда девушка в слезах просила пользователей перестать заваливать ее комментариями в такой трудный для нее период. По словам Надежды, она, как никто другой понимает, насколько тяжело было певице тогда.

«Ты хочешь где-то запереться, закрыться, чтобы это не обсуждать, побыстрее забыть, пройти, отпустить, а каждый раз это накидывают!» — рассказала артистка.

Актриса также припомнила и скандал вокруг Надежды Стрелец после ее выпуска с Олесей Иванченко. Такой шквал гневных комментариев объясняется только заказным характером. По словам Сысоевой, она и сама сталкивалась с подобным.

«Если тебя заказывают, то это идет одно слово. У меня это было слово „крыса“. И оно было под всеми комментариями. Можете посмотреть у меня в день сорокалетия, когда я справляла с тортиком. Там был миллиард нулевых аккаунтов», — поделилась она.

Надежда согласилась, что в интервью с Иванченко Стрелец действительно перешла черту приемлемого юмора и подколов. Как отметила актриса, когда близкая подруга в большом интервью начинает поднимать неприятные темы- это, как минимум, странно и неприятно.

«Если бы совсем без причины, тут уже можно было задавать вопросы. Но причина-то была: она действительно свою подружку немножечко затоксичила», — добавила Сысоева.

О расставании пары после реалити-шоу «Выжить в Дубае» говорила и скандальная певица Анна Седокова. Только тогда ее слова всерьез не восприняли — все видели, как пара вместе с Оксаной Самойловой и Джиганом пытались выжить Седокову из проекта, поэтому заявить о разрыве Стоуна и Сысоевой она могла из мести. Позднее Надежда на всю страну заявила, что певица пытается отбить у нее парня.

Тем не менее, поклонники и сами заметили странность: на открытии ресторана Александр пришел с другом и его невестой, без возлюбленной. Тогда Седокова уже не смогла молчать и прокомментировала эту животрепещущую ситуацию, подчеркнув, как важно каждой женщине уметь ценить себя.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.