У конкурентов нет альтернативы iPhone: Apple уверена в превосходстве своего смартфона
Apple: iPhone никуда не денется даже через 50 лет
Руководство компании не боится ни конкурентов, ни искусственного интеллекта.
Американская корпорация Apple уверена в будущем своего главного продукта — iPhone. Вице-президент компании по глобальному маркетингу Грег Джосвиак заявил, что смартфон будет играть важную роль даже через 50 лет, несмотря на развитие искусственного интеллекта и других технологий. Об этом сообщило издание Wired.
«iPhone никуда не денется. iPhone будет играть очень важную роль», подчеркнул Джосвиак.
По его словам, конкуренты пытаются найти альтернативу, но у них нет такого продукта, как iPhone.
Как отметил генеральный директор Apple Тим Кук, технологии будут меняться, но суть компании останется прежней.
«Apple будет неизменной в течение следующих 50 лет, и следующих 100, и следующих 1000», — добавил он.
В этом году Apple отмечает 50-летие с момента основания.
До этого компания планировала пресмотр подхода к выпуску новых смартфонов. Так в 2026 году ставка будет сделана на сегмент премиум версии iPhone, а производство базовых моделей временно приостанавливается. Причины связаны с корректировкой маркетинговой стратегии и сложностях в цепочках поставок.
Таким образом Apple сможет более эффективно распределить производственные ресурсы и увеличить доходность.
