Отели через «Госуслуги» и новые правила кредитов: какие изменения ждут россиян в апреле

Сразу несколько важных изменений ждет россиян с 1 апреля. Во-первых, заселиться в гостиницу теперь можно будет через Госуслуги. Сделать это предлагают через мобильное приложение единого портала или через мессенджер MAX. Такой способ позволит временно зарегистрироваться также в санаториях, кемпингах, домах отдыха, пансионатах и на турбазах.

Еще одно изменение касается сервисов рассрочки. Ее максимальный срок теперь не может превышать шесть месяцев. А если сумма кредита больше 50 тыс. рублей, оператор обязан передавать сведения о ней в бюро кредитных историй.

Также с 1 апреля будет сложнее получить кредит, так как платежеспособность заемщиков станут оценивать по-новому. Банки будут учитывать исключительно официальные документы, подтверждающие доход клиента: например, налоговые декларации и книги учета доходов и расходов. А в случае отсутствия данных о кредитной истории банк автоматически будет считать долговую нагрузку равной 100%. А это приведет к отказу в выдаче кредита.

