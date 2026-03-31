Сын Лопыревой получит школьное образование в России

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезда вместе с сыном вернулась в Россию из-за событий на Ближнем Востоке.

Российская модель Виктория Лопырева, которая уже несколько лет живет в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), нашла для своего сына Марка Лео школу в России. Об этом звезда сообщила в интервью изданию 7Дней.ru.

Она отметила, что мальчика зачислили в подготовительную группу одного из престижных учебных заведений страны, где он проходит специальные для поступления курсы. В первый класс ребенок отправится уже в следующем году.

Лопырева также призналась, что планировала устроить Марка Лео в школу в Дубае. Для этого звезда отдала его в престижный международный дошкольный центр, однако спустя некоторое время планы изменились. Кроме того, телеведущая добавила, что из-за событий на Ближнем Востоке ей вместе с ребенком пришлось вернуться в Россию раньше времени.

Мальчик свободно разговаривает на двух языках и активно увлекается футболом. Модель сказала, что, если сын захочет связать свою жизнь с профессиональным спортом, то не станет идти против его выбора.

«Марк Лео очень хорошо формулирует свои мысли, и мы все им просто восхищаемся. Он так классно оформляет свои мысли на любом из двух языков. Удивляюсь, как ребенок в 7 лет может так разговаривать. Он очень развитый мальчик. В будущем вижу его в той сфере, где он сам захочет себя видеть», — заключила Лопырева.

