Через четыре года дроны будут доставлять пиццу: в России анонсировали массовую замену курьеров

Министр транспорта Никитин: через несколько лет дроны будут доставлять пиццу

Роботов-доставщиков внедрят в российские регионы.

Дроны могут заменить курьеров в доставке пиццы в ближайшие годы. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр транспорта России Андрей Никитин.

Он отметил, что роботов-доставщиков стали массово применять спустя два года после их появления. По его словам, доставка блюд при помощи дронов станет обычным явлением через четыре года.

Никитин также анонсировал скорое появление беспилотных доставщиков в административных центрах российских регионов.

«С этого года и следующего они (роботы-доставщики — Прим.ред.) массово идут в столицы субъектов России», — сказал он.

Глава ведомства подчеркнул, что вопросы цифровизации и развития технологий включены в повестку первого Международного транспортно-логистического форума, который пройдет в начале апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru писал, что люди после тяжелого рабочего дня хотят поесть пиццу и любую другую жирную пищу. Все дело в том, что организм таким образом пытается вернуть растраченную энергию.

