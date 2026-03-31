Россияне получили уведомления о последней возможности купить Telegram Premium
Приобрести платную подписку в мессенджере предлагают на два года.
Telegram предупредил пользователей о «последней возможности» приобрести подписку Premium. В том числе пришло сообщение о предоплате подписки на два года.
«Купить Telegram Premium в ближайшее время может стать технически невозможно в вашем регионе», — говорится в уведомлении, которое получил корреспондент 5-tv.ru.
Напомним, что Telegram Premium — это платная подписка в мессенджере Telegram, которая открывает доступ к дополнительным функциям и повышенным лимитам. Подписка рассчитана на пользователей, которые активно пользуются мессенджером, ведут каналы, работают с файлами или используют Telegram для рабочих задач
Ранее обсуждалась возможность временной приостановки оплаты сервисов Apple с мобильного телефона, чтобы вернуть российские приложения в AppStore.