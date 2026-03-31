Красный флаг: стало известно, какие переводы вызывают подозрения у банков

Финансовые организации могут устанавливать свои ограничения.

В России нет ограничений на сумму банковских переводов, но некоторые операции могут вызвать у банков подозрения. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова.

По ее словам, крупные операции подлежат обязательному контролю, но это не означает их блокировку.

«Чаще всего подозрения вызывает необычная активность: большое количество переводов разным получателям, суммы, резко контрастирующие с обычным оборотом по карте, попытки обойти лимиты дроблением крупных сумм», — пояснила эксперт.

Переводы между физическими лицами разрешены законом, однако Система быстрых платежей имеет технические ограничения: максимальная сумма одного перевода самому себе составляет один миллион рублей, а другим людям — до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии. Банки могут вводить дополнительные ограничения и обязаны уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных операциях в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.

Юлия Мягкова рекомендует переводить крупные суммы с дебетовых карт, чтобы избежать лишних вопросов. Она также советует добавлять комментарии к платежам, например, «подарок» или «помощь родственнику», и не разбивать крупные суммы на множество мелких переводов за короткий промежуток времени, поскольку это может вызвать подозрения. Если же перевод соответствует вашим обычным финансовым операциям, то беспокоиться не стоит.

