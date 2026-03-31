Песков анонсировал скорую встречу Путина с главой ЦИК Памфиловой

Президент России Владимир Путин планирует в ближайшее время встретиться с вновь избранным председателем Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой. Об этом ТАСС сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос о планах встречи пресс-секретарь главы государства ответил, что Путин планирует провести переговоры с главой комиссии.

Памфилову 30 марта переизбрали на должность председателя ЦИК в третий раз. За это решение единогласно проголосовали все 15 членов комиссии на первом заседании нового состава Центризбиркома. Ее заместителем стал Николай Булаев, а секретарем комиссии – Наталья Бударина.

Она возглавляет этот орган с 2016 года. До нее этот пост занимали Александр Вешняков и Владимир Чуров (по два срока). Первые председатели – Николай Рябой и Александр Иванченко – руководили Центризбиркомом по одному сроку.

