«Деньги отдавал мне»: вдова Левкина рассказала о ведении быта

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После смерти экс-солиста группы «На-На» домашних хлопот только прибавилось. Почему юная Ника не помогает маме?

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин никогда не думал о быте — всеми домашними хлопотами занималась любимая жена Маруся. Об этом вдова рассказала в интервью корреспонденту 5-tv.ru на премьере документального фильма «В Хогвартс я не попал».

По ее словам, она полностью освободила мужа от забот по дому, включая счета, документы, продукты и оплаты. Владимир всегда знал, что его жена — рациональный человек, который грамотно распределит бюджет и точно скажет, сколько и на что нужно. Поэтому солист был исключительно добытчиком, а его супруга — настоящей хозяйкой дома, в котором всегда будет пахнуть вкусным обедом и согревать тепло.

«Мой муж Владимир Левкин всегда зарабатывал деньги и отдавал их мне. Потому что он знал, что я более рациональная, всегда где-то припрячу, где-то распределю. Он всегда знал, что за всякие документики, оплаты, счета за все отвечаю я. Я Володю настолько от этого освободила. Он никогда не задумывался, что в холодильнике, какой там счет за свет. Он просто знал, что в нашей семье есть человек, который все-все распределит и всегда скажет, сколько надо», — поделилась вдова Левкина.

Маруся добавила, что они с дочкой Никой всегда имели возможность заниматься тем, что им было по душе. Все заработанное оставляли себе. Что тут сказать? Подход разумный, собственно, как и полагается двум умным женщинам.

«Есть проект — хорошо, заработали, это наши денежки. Все равно все было на Володе, а сейчас я осталась одна, как ни крути», — отмечала Маруся.

Сейчас, когда любимого супруга и отца нет рядом, так или иначе, хлопот прибавилось. Вдова по-прежнему ведет быт, не обременяя этим дочку. Как выяснилось, у юной наследницы загруженный график, при котором она рано уходит из дома и только к полуночи приходит.

«У нее реально последний урок заканчивается в девять вечера, дома она бывает в половине одиннадцатого — одиннадцать. В это время она доползает до кровати, падает, а утром в душ. И так пять дней в неделю. Выходные сейчас тоже практически все заняты под репетиции», — пояснила заботливая и внимательная мама.

Ранее Маруся Левкина рассказывала, что при жизни ее супруг был чрезвычайно скромным человеком, поэтому, если бы ему предложили, например, заложить именную звезду на Аллее славы, он наверняка бы отказался.

Экс-солист группы «На-На» с 2003 года боролся с раком лимфатической системы. Он умер в ноябре 2024 года в 57 лет после продолжительной борьбы с болезнью.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.