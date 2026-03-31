«Пока не очень получается»: Бортич осваивает новую профессию

Ранее не изведанное дело актриса начала летом прошлого года. Только куда делись киношные проекты?

Отсутствие съемок сподвигли актрису Александру Бортич начать осваивать новую профессию. По словам звезды фильмов «Фишер» и «Я худею», у нее пока не очень получается продвинуться в новом деле, но она «старается улучшать навыки». Об этом актриса рассказала в интервью 5-tv.ru на премьере документального фильма «В Хогвартс я не попал».

Бортич отметила, что прислушалась к себе и осознала, что не готова пока вернуться к съемкам и плотному графику.

«У меня появился диджеинг, он мне очень нравится. Когда я снимаюсь, у меня на это не хватало времени. Сейчас есть время, езжу в разные города. Мне нравится, это классно. Люди очень рады, что я к ним приехала, а я рада для них выступать, и у нас очень взаимная любовь всегда случается», — рассказала о новом занятии актриса.

Как оказалось, Александре давно предлагали попробовать себя в сфере диджеинга, но она не соглашалась. Все изменилось, когда летом прошлого года ей довелось выступить в новом амплуа на открытии модернизированного буфета театра на Бронной, в котором она играет.

«Меня на это как-то подбили, и я как-то быстренько научилась сводить. Собственно, так и пошло потихоньку. Стараюсь улучшать навыки, но пока не очень получается», — призналась в своих временных неудачах Бортич.

При этом актриса не собирается полностью уходить из актерской профессии. Она пояснила, что сейчас у нее нет киношных проектов, поэтому и решила посвятить себя делу, на которое раньше не находила времени.

