Ждать прогрева: когда начнется купальный сезон на юге России

Синоптик Ткаченко: благоприятная для купального сезона температура будет в мае

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Благоприятная для этого температура ожидается нескоро.

Температура воды в акваториях Черного и Азовского морей сейчас не превышает 15 градусов, поэтому любителям морского отдыха придется подождать. Об этом изданию aif.ru рассказал метеоролог Юрий Ткаченко.

Он отметил, что для начала купального сезона в Краснодарском крае необходимо, чтобы температура воды установилась на уровне 20 градусов, однако природа сегодня не может порадовать такими условиями.

Синоптик подчеркнул, что Азовское море нагревается быстрее Черного, поскольку оно является мелководным. При этом открывать купальный сезон пока рано, добавил эксперт.

«Еще не время доставать плавки. Вода станет комфортной ближе к концу мая», — заключил Ткаченко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда пляжи в районе Керченского пролива откроются для отдыхающих в предстоящем летнем сезоне. Сейчас там продолжаются работы по ликвидации последствий крушения танкеров в декабре 2024 года.

