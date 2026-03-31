Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Даже минимальное отклонение вправо газового шара приведет к фатальному исходу событий.

Облако плазмы, выброшенное Солнцем после вспышки высочайшего класса Х1.5, направляется в сторону Земли и может задеть планету в ночь на 1 апреля. Об этом сообщили на Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По словам ученых, новые данные с коронографа показали более жесткий сценарий. Теперь прогноз магнитных бурь повышен до уровня G3. Как отметили в Лаборатории, облако плазмы заденет планету краем, после чего Земля будет находиться внутри солнечного вещества от двух до трех суток. При этом, если произойдет небольшое отклонение влево, то масса вещества вообще пройдет мимо планеты.

Иной ход развития событий — если произойдет даже совсем небольшое отклонение вправо. Это приведет к мощному удару по Земле центральной плотной частью выброса. Сделать точный прогноз в сложившейся ситуации невозможно.

Днем ранее ученые сообщили о первой за последние несколько дней мощной вспышке на Солнце. На поверхности звезды образовалась область с колоссальным выбросом энергии. Астрономы назвали ее «порталом в ад».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.