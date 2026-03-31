Пасхальный кулич в этом году станет дешевле: бюджетный набор продуктов

Как сэкономить на выпечке.

Что касается традиционного пасхального угощения, кулича, то есть хорошие новости. Его приготовление в этом году по стоимости продуктов немного ниже, чем в прошлом. Рейтинг кулича составил корреспондент «Известий» Егор Еперев.

Интернет-блогеры уже разгоняют пасхальную тему, предлагая свои авторские рецепты. Но мы пойдем традиционным путем. Тесто для кулича готовится из яиц, молока, сахара, масла, щепотки соли и дрожжей. Год назад мои коллеги собрали такой набор почти за 700 рублей.

Испечь кулич можно с добавлением маргарина, но гораздо вкуснее получится на сливочном масле. Самое дешевое, как обычно, ниже уровня глаз. 169 рублей за 180 граммов. Если не планируем экономить, можно взять подороже — за 250 рублей за те же 180 граммов.

Выбор молока огромный, но на вкус оно почти никак не влияет. Можно взять пожирнее — отборное за 100 рублей. Но вот вариант дешевле — да, в пакете и меньшей жирности, но стоит всего 38 рублей.

Яйца, для сравнения возьмем стандартную категорию С1. Такие обойдутся в 152 рубля. Но если поискать на акциях, эту же категорию можно взять уже за 59 рублей.

Белый и сладкий, казалось бы, что еще нужно. Но даже тут цена значительно отличается. Самый обычный килограмм сахара обойдется в 49 рублей. Но есть версия в два раза дороже — экстра. На пачке написано — идеально для выпечки. Такой сахар проходит более серьезную очистку и лучше всего себя ведет в десертах.

Мука почти ничем не отличается, средняя цена за килограмм от 50 до 70 рублей. Тут же возьмем дрожжи и ваниль, если хочется разнообразить рецепт, можно взять карамельный или даже мятный.

Какой кулич без изюма! Темный, светлый или вообще — красный. Полное разнообразие видов и цены. Для бюджетного кулича берем, конечно же, самый дешевый — 54 рубля. Но если хочется сэкономить еще больше, можно взять на развес.

Бюджетный набор продуктов для классического кулича обошелся в 439 рублей. Сильно дешевле, чем в прошлом году, что удивительно, ведь цены растут. Наша более дорогая версия 835 — против тысячи год назад. Хотя судить рано, чем ближе к Пасхе, тем выше может быть ценник.

«Антимонопольщики надеются, что будет работать соглашение о недопущении повышения цен на отдельные виды социально значимых товаров», — говорит член экспертного совета комитета по защите конкуренции Государственной думы Дмитрий Тортев.

Но если не хочется возиться, всегда можно купить готовый. Праздник только в следующее воскресенье, а куличи уже на прилавках. Цены на готовые куличи разные — найти можно даже за 39 рублей. А можно отдать совсем фантастические суммы — до нескольких тысяч.

Есть и закусочные куличи. С ветчиной, сыром, маслинами или пепперони. На заказ доступен еще более неожиданный состав — с творожным сыром и семгой. Кулич ли это или большой ролл — уже и не поймешь. Что из этого окажется на праздничном пасхальном столе — каждый решает сам.

