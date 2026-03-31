Чемодан, вокзал, Лондон: пойманному с поличным британскому шпиону дали две недели, чтобы покинуть Россию

«Лыжная прогулка» к режимному объекту обернулась высылкой из страны.

Временная поверенная в делах Британии в России Дейни Долакия сегодня вновь была вызвана на ковер в наш МИД. Ей сообщили о двухнедельном сроке для того, чтобы страну покинул второй секретарь посольства. Это стандартная процедура, когда контрразведка ловит с поличным шпиона. Тем более, что подрывная деятельность подозреваемого оказалась намного глубже, чем предполагалось изначально. Детали рассекреченного дела у корреспондента «Известий» Дениса Кулаги.

Речь идет о молодом секретаре посольства — Янсе Ван Ренсбурге. В России он находится чуть больше полугода. Впервые оперативники обратили на него внимание, когда он под видом обычной лыжной прогулки осматривал промышленную зону поблизости от режимных объектов Министерства обороны.

Дипломат, прежде не бывавший в России, якобы интересующийся нашей культурой, все чаще попадает в поле зрения оперативников в нетипичных для прогулок местах: вместо традиционной Красной площади и Арбата он почему-то выбирает окраины Москвы и ее промзону.

Еще один эпизод: старые граффити на покосившихся гаражах. В кадре Ренсбург уже не один, а с коллегами из посольства. Узкая тропа ведет к очередному режимному объекту. Янсе Ван Ренсбург что-то сосредоточенно отмечает в телефоне и скрытно передает устройство сообщнице.

Так и выяснилось, что в Москву под видом дипломата приехал очередной разведчик. Спектр интересов широкий. Вот он вместе с сотрудницей посольства посещает институт проблем комплексного освоения недр. Также псевдо дипломат неоднократно встречался с заместителем декана экономического факультета МГУ Олегом Буклемишевым. Известный своими прогнозами о неизбежной стагнации российской экономики и тесно связанный работой с иноагентом Михаилом Касьяновым*. А вот другая встреча — с финансистом Андреем Успенским, который в свое время учился в Лондоне и очень полюбил британские гранты. Со временем шпиона все чаще стали замечать не в Москве, а в регионах.

Чуть больше года назад в разных районах страны взяли с поличным целую группу агентов МИ-6. Высланный из страны Блэйк Патель, например, плотно работал с сотрудниками Духовного управления мусульман и специалистами по Ближнему Востоку. А Джессика Дэйвенпорт, Томас Хиксон и Эндрю Каллум паслись в окружении тех, кто публично поливает Россию грязью: оппозиционные журналисты, блогеры и юристы с сомнительной репутацией.

— Там очень много знакомых для нас лиц, в том числе бывших сотрудников московской разведточки SIS, работающих с позиции посольства Великобритании в Москве.

Любопытно посмотреть на типаж британского шпиона. Если обобщить фотоданные разведчиков, которых МИ-6 засылает под «крышей» дипломатического корпуса, то можно составить условный портрет. Как правило, это молодые люди с приятной внешностью, спортивного телосложения, не так давно закончили университет, и оттого оперативного опыта у них очень мало.

К другим фигурантам оперативного видео — как действующим сотрудникам посольства, так и российским специалистам, которые встречались с ними — теперь особое внимание.

Временная поверенная Британии в здании МИДа в итоге провела не больше 15 минут. Ей был официально заявлен решительный протест в связи со вскрывшейся информацией. Поверенная покинула здание МИД, не сделав никаких заявлений. Но что комментировать, учитывая неопровержимость собранных доказательств? Остается лишь констатировать, что теперь уже бывшему сотруднику посольства Янсе Ван Ренсбургу дается всего лишь две недели на то, чтобы собрать вещи и покинуть Россию.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ.

