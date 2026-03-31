Змеи проснулись раньше срока: что делать, если напала гадюка

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко



В Москве гадюки проснулись раньше времени из-за аномально теплой погоды — почва быстро прогрелась, и холоднокровные получили сигнал к выходу из анабиоза. О том, как работает организм змей, насколько опасен их яд для человека и что делать при укусе рассказал Life.ru эколог Илья Рыбальченко.

Гадюки — хладнокровные создания, однако просыпаются они, когда почва прогревается до +5-8 градусов. Дополнительный фактор завершения спячки — сход снега.

«Представьте аккумулятор телефона на морозе: он „умирает“, а когда его заносят в тепло — оживает. У гадюки примерно так же, только это не батарейка, а вся жизнь», — отметил эксперт.

Встреча с гадюкой может состояться не только в лесу, но и на окраинах городов, включая Москву.

По словам эколога, змея нападает только с целью самообороны, когда на нее наступили, прижали или пытаются потрогать. Яд гадюки относится к гемотоксическим и воздействует на кровь и ткани. Для здорового взрослого человека укус редко смертелен, однако вызывает сильную боль, отек, слабость и повышение температуры. Только в редких случаях возможны осложнения.

Рыбальченко подчеркнул, что при встрече с гадюкой важно не делать резких движений, не пытаться ее сфотографировать с близкого расстояния и спокойно отойти подальше.

Если же змея все-таки укусила, следует минимизировать физическую активность, снять все украшения с пораженной конечности и незамедлительно обратиться за медицинской помощью. При этом рассечение раны, высасывание яда, прижигание или наложение жгута могут только усугубить положение.

Чтобы змея не поселилась на территории участка, нужно убрать все потенциальные для нее укрытия, например, завалы досок и мусор, а также скосить высокую траву. Находясь в лесу, не стоит лезть руками в траву и кусты. Идя по тропам, нужно обязательно смотреть под ноги.

Наиболее опасный вид змей на территории России — это грюза. Встретить ее можно, например, в Дагестане, где есть горы и особый климат. В основном чудо природы старается избегать контакта с человеком. Однако в период размножения змея становится наиболее агрессивной. При укусе она способна ввести до 50 миллиграммов яда, что смертельно для человека.



