В Техасе подросток открыл в стрельбу в школе и ранил учителя
Фото: www.globallookpress.com/Jerry Lara
Полицейские проводят расследование.
Несовершеннолетний ранил преподавательницу во время стрельбы в одной из школ города Булверде американского штата Техас. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на офис шерифа округа Комал.
Известно, что 15-летний мальчик, вооружившись огнестрельным оружием, ворвался в учебное заведение и произвел выстрел в учителя. Раненую женщину доставили в медучреждение Сан-Антонио. Информации о ее состоянии нет.
В офисе подчеркнули, что после случившегося полицейские оцепили здание и эвакуировали всех учеников. Сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося.
Правоохранители оцепили школу и эвакуировали всех учеников. Полицейские находятся в кампусе и проводят расследование произошедшего.
