В Техасе подросток открыл в стрельбу в школе и ранил учителя

Фото: www.globallookpress.com/Jerry Lara

Полицейские проводят расследование.

Несовершеннолетний ранил преподавательницу во время стрельбы в одной из школ города Булверде американского штата Техас. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на офис шерифа округа Комал.

Известно, что 15-летний мальчик, вооружившись огнестрельным оружием, ворвался в учебное заведение и произвел выстрел в учителя. Раненую женщину доставили в медучреждение Сан-Антонио. Информации о ее состоянии нет.

В офисе подчеркнули, что после случившегося полицейские оцепили здание и эвакуировали всех учеников. Сейчас они выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Буйнакском районе Дагестана двое правоохранителей получили огнестрельные ранения при попытке остановить драку между группой лиц. Открывшим стрельбу по полицейским оказался 31-летний местный житель.

