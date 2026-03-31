Въезд в Италию станет проще: как россиянам оформить электронную визу

Фото: © РИА Новости/Сергей Мамонтов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Страна перешла на такой шаг из-за постоянного наплыва путешественников.

Италия упростит процедуру получения визы для россиян: с 1 июня этого года вместо стандартных требований желающим посетить европейскую страну будут выдавать электронные визы. Об этом в беседе с агентством URA.RU сообщил почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто д’Агостино.

«Это норма, которая должна облегчать ситуацию, которая появилась сейчас в Европе с шенгенскими визами», — подчеркнул консул.

Несмотря на изменения визовой политики Евросоюза, Италия продолжает оставаться одним из главных направлений для туристов из России. По словам дипломата, шаг перейти на электронные визы важен, поскольку юг Европы посещает много путешественников.

Однако новые правила включают в себя ряд вопросов, связанных с различием в тарифах, особенностями подачи документов в регионах и личными визитами в центры по оформлению всех необходимых документов.

Какая виза нужна в Италию

Чтобы отправиться в Италию с туристической целью, гражданам России потребуется виза категории С. Этот тип также подходит для учебы, лечения или участия в спортивных мероприятиях. Визы категории различаются по сроку действия: С — до 90 дней, С1 — до одного года, С2 — двух лет и С5 — до пяти лет.

Где оформляют документы

Итальянские консульства в России обслуживают только членов семей граждан ЕС, людей с ограниченными возможностями и их сопровождающих. Остальные заявители должны обращаться в центры VMS или Almaviva Russia — в зависимости от регистрации.

Филиалы VMS расположены в Москве (для жителей столицы и Подмосковья), Санкт-Петербурге и Архангельске (для субъектов Северо-Западного федерального округа). Пункты Almaviva Russia действуют как в Москве, так и в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Самаре.

Если место жительства не совпадает с пропиской, то к пакету документов нужно приложить подтверждение в виде справки с места работы/учебы, документа на недвижимость в проживающем регионе или временной регистрации. В противном случае заявление примут только по месту официальной прописки.

Стоимость визы

Консульский сбор для лиц от 12 лет обойдется в 90 евро (в перерасчете по текущему курсу — 8,3 тысячи рублей), для детей от шести до 12 лет — 45 евро (около 4,2 тысячи рублей). Детям младше шести лет плата за сбор не нужна.

Оплатить консульский сбор можно при помощи банка «Интеза» — наличными в офисе или онлайн, после которой генерируется код. Воспользовавшиеся услугами VMS должны с кодом посетить отделение банка для оформления квитанции. Клиентам Almaviva предстоит продиктовать код сотруднику центра в день визита (квитанцию можно получить на месте). При этом в Санкт-Петербурге сбор вносится только в офисе VMS при сдаче документов.

Что касается сервисного сбора (вознаграждения центра), то размер зависит от оператора:

VMS — в Москве 3,8 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге и Архангельске — 3,2 тысячи рублей (оплачивается в день обращения);

Almaviva — 3,8 тысячи рублей вне зависимости от города.

Заявителям следует учесть, что дополнительные услуги в виде оповещений и доставки документов оплачиваются отдельно. Кроме того, при отказе в выдаче визы сборы не возвращаются.

Какие документы нужны для визы в Италию

Для оформления туристической визы потребуются следующие документы:

загранпаспорт (срок действия — не менее трех месяцев после даты возвращения);

заполненная анкета (на английском или итальянском языке);

2 цветные фотографии (как на паспорт);

копии страниц внутреннего паспорта (с персональными данными и отметками о регистрации);

подтверждение финансовой состоятельности (справка о доходах, выписка по счету);

подтверждение места размещения (бронь отеля или договор аренды);

билеты или распечатанный маршрут;

медицинская страховка для шенгенской зоны.

Стоит добавить, что в случае несовпадения фактического проживания с пропиской, необходимо предоставить дополнительные документы, которые указывались ранее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.