Натуральная фактура и патина: как отличить премиальную кожу от подделок

Почему естественный рисунок и способ окрашивания определяют класс изделия?

Премиальная кожа отличается сохранением натурального рисунка волокон и особой обработкой. Об этом изданию Газета.ру рассказала фэшн-эксперт и арт-директор французского бренда Наталья Семенова.

Эксперт отметила, что для изделий высокого класса используется полнослойная кожа или верхний слой (full-grain и top-grain), в которых естественная фактура сохраняется без плотного покрытия.

«Такая поверхность не маскируется плотным покрытием, а остается живой. Она мягко и по-разному реагирует на свет, преломление под разными углами, имеет естественную матовость, тактильную облегающую мягкость и теплоту. При прикосновении ощущается структура материала. Именно сохраненная натуральная фактура отличает премиальную кожу от корректированных и сильно пигментированных аналогов», — отметила Семенова.

Высококлассная кожа окрашивается анилиновым способом: пигмент органически впитывается в структуру, не скрывая природного рисунка. В результате оттенок приобретает глубину — в тени он насыщеннее, при теплом свете мягче, а со временем становится более благородным. Изделия одного цвета не бывают идентичны, что считается признаком натуральности, а не браком.

Качество аксессуара оценивается не только по внешнему виду, но и по тому, как он ведет себя в движении. Семенова подчеркнула, что посадка, линия сгиба, распределение плотности и баланс между жесткостью и мягкостью формируются в процессе сборки. Ручная работа обеспечивает микропластичность формы, которая адаптируется к владельцу, сохраняя конструктивную четкость.

Особое внимание специалисты уделяют обработке кромки. По словам Семеновой, качественный край шлифуют, покрывают несколькими слоями краски, сушат, вощат и полирую вручную. Это делает его плотным, гладким и устойчивым к износу. Профессионалы определяют уровень работы бренда именно по аккуратной обработке краев.

Главный показатель класса кожи — поведение во времени. Премиальный материал не разрушается, а эволюционирует: в местах частого контакта оттенок углубляется, на сгибах возникает игра света и тени.

«Так формируется патина — результат окисления и естественного взаимодействия кожи с окружающей средой и с рукой человека. Этот процесс невозможно ускорить или искусственно воспроизвести без потери подлинности. Именно способность красиво состариваться отличает топовое изделие от массового продукта», — подчеркнула Семенова.

