Почему больше не получается: на какие болезни указывают проблемы с потенцией

Уролог Боханов: проблемы с потенцией могут указывать на болезни сердца и нервов

Эрекция формируется благодаря скоординированной работе нескольких систем организма.

Снижение потенции может сигнализировать о сердечно-сосудистых, эндокринных и неврологических нарушениях. Об этом рассказал уролог Леонид Боханов в беседе с изданием Lenta.ru.

Как пояснил врач, эрекция зависит от слаженной работы нескольких систем организма.

«Сосуды должны быстро расшириться и удержать приток крови, нервы — передать сигнал, а гормональный фон — поддерживать либидо и реактивность тканей. Механизм чувствительный, поэтому при сбое в любой из этих систем могут развиться проблемы с потенцией», — рассказал он.

Боханов отметил, что эректильная дисфункция может проявляться при гипертонии и атеросклерозе, при этом иногда она оказывается одним из первых признаков этих заболеваний. Также причиной снижения потенции может стать повышенный уровень сахара в крови и диабетическая нейропатия, поражающая нервные волокна.

Врач подчеркнул, что на эрекцию отрицательно влияют травмы позвоночника, операции в области таза и выраженные межпозвоночные грыжи с корешковыми симптомами. Кроме того, факторами риска являются депрессия, хронический стресс и нарушения сна.

Ранее 5-tv.ru отмечал, что сексуальное возбуждение может возникать самостоятельно или в ответ на прикосновение, воспоминания, фантазии или эмоциональную связь. Современные исследования показывают, что этот процесс гораздо сложнее, чем принято считать.

