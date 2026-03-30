Прощание с режиссером Олегом Шухером пройдет 3 апреля в Москве

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Декан ВГИК умер 28 марта.

Церемония прощания с кинорежиссером и деканом режиссерского факультета ВГИК Олегом Шухером пройдет в Москве 3 апреля. Об этом сообщили РИА Новости в окружении деятеля искусств.

«Прощание состоится третьего апреля с 11.00 до 13.00 (по московскому времени. — Прим. ред.) в зале прощаний по адресу Будайская улица, дом 2, строение 13», — сказал собеседник агентства.

Олег Шухер скончался 28 марта в возрасте 71 года. Известно, что перед смертью он попал в реанимацию. Врачи до последнего боролись за жизнь режиссера и проводили прямой массаж сердца, однако спасти его не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что за годы профессиональной деятельности Олег Шухер работал сценаристом и режиссером на киностудии «Мосфильм», принимал участие в проектах Фонда Ролана Быкова и сотрудничал с федеральными телеканалами. В его режиссерской фильмографии такие картины, как «Везучая» и «Старые молодые люди».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.