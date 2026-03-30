Лерчек вернулась в онкоцентр для продолжения лечения
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Валерии Чекалиной установили порт в шею для введения химиотерапевтических препаратов напрямую в крупную вену.
Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, вновь поступила в медицинское учреждение для продолжения лечения после кратковременного перерыва. Об сообщили «Известиях».
Пациентка проходит курс терапии в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Блохина. В рамках лечения ей установили порт в область шеи для введения препаратов химиотерапии в крупную вену. По словам самой Чекалиной, процедура оказалась болезненной.
Ненадолго блогер покидала учреждение, чтобы поздравить четырехлетнего сына Льва с днем рождения. Ее возлюбленный Луис Сквиччиарини сообщил, что Валерия уже прошла первую процедуру химиотерапии и курс иммунной терапии. Всего план лечения предусматривает девять этапов.
Сквиччиарини уточнил, что на фоне болезни у блогера возникли осложнения: полностью ослепла на правый глаз, появились трудности с передвижением. При этом после лучевой терапии боли в ноге уменьшились.
Бывший супруг Валерии Чекалиной, Артем, отметил, что лечение потребует значительных финансовых затрат. Он подчеркнул, что блогеру необходимы средства не только на медицинские процедуры, но и на содержание детей.
Чекалин также коснулся нового бизнес-проекта матери блогера, Эльвиры Феопентовой, связанного с запуском косметического бренда. Он признался, что не знает источники финансирования проекта, но выразил надежду, что предприятие поможет семье справиться с финансовыми трудностями.
