Супругов-свингеров нашли мертвыми в квартире в подмосковном Подольске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В жилом доме на улице Давыдова в Подольске нашли тела 25-летнего мужчины и 24-летней женщины. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, на телах нет внешних признаков насильственной смерти. Родственники забили тревогу после того, как пара долго не выходила на связь, и сами обнаружили их в квартире. Там же находилась их дочь 2024 года рождения. Ребенок не пострадал, его передали в семейный центр.

По информации источника, причиной гибели супругов могло стать отравление. Пара интересовалась свинг-практикой и искала третью участницу. Женщина вела канал под названием «Дьяволица» и публиковала объявления о поиске девушки без приверженности к здоровому образу жизни. Мужчина по имени Дмитрий также размещал подобные сообщения, указывая предпочтение к участнице «не ЗОЖ».

Следователи начали осмотр места происшествия и проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства случившегося. Они возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лица. Максимальное наказание по этой статье составляет до четырех лет лишения свободы, а также запрет на занятие определенных должностей или видов деятельности на срок до трех лет.

В региональной прокуратуре уточнили, что в квартире не было беспорядка.

