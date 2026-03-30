Украина признала, что упавший в Финляндии дрон принадлежал ВСУ

Киев передал всю информацию для выяснения деталей случившегося.

Украина официально принесла извинения Финляндии за нарушение воздушного пространства своими беспилотниками. Об этом заявил официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий.

«Мы уже извинились перед финской стороной за этот инцидент», — сказал дипломат, его слова привело издание «Телеграф».

Тихий уточнил, что Киев уже передал Хельсинки всю необходимую информацию для выяснения деталей произошедшего.

Обломки двух дронов на финской территории обнаружили накануне. Один из аппаратов был идентифицирован как украинский Ан-196. Местная полиция подорвала упавший беспилотник из-за подозрений, что в нем может находиться неразорвавшаяся боеголовка со взрывчатым веществом.

Это не первый случай, когда из-за сбоя навигации украинские беспилотники падают на территории Европы. Ранее 5-tv.ru писал о том, что дрон ВСУ, летевший атаковать Ленинградскую область, рухнул в озеро в Литве. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Евросоюзу и НАТО необходимо серьезно задуматься о собственной безопасности из-за поддержки Украины.

